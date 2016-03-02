中国货币和财政政策面临困境 需平衡去产能阵痛--人行货币政策委员

路透杭州3月2日 - 中国央行货币政策委员会委员白重恩表示，受制于中国经济的结构性问题，中国货币政策和财政政策的实施均面临一定的困境，因此必须在政策实施与调结构、去产能之间寻求平衡，特别需重视资金流向。

他在首届中美央行高端对话间隙对路透表示，积极的财政政策可以增支减收，但这中间亦需有较好的平衡；同时，放松货币政策供给，资金的流向依然会影响到财政政策的效果，不合理的流向也可能对结构性改革产生不良影响，使得结构更恶化。

“所有政策都会有各种各样的效果，...中国经济的结构性问题是根本性问题，不一定是货币政策能够解决，若不能引导资金流向高效率部门，宽松政策或影响调结构步骤。”白重恩说。

他指出，资金流向考验政策效果，若放松的货币政策资金流向低效率部门，则可能加剧结构问题，加剧产能过剩问题；但若部分资金流向高效率部门，使得增长下行压力稍微减缓，则去用经济刺激手段来保增长的需求也会小。

“资金会不会跑到我们希望的部门，这就要看这件事情做得是不是真正能够化解产能过剩，化解的力度有多大。”白重恩称。

他认为，化解产能过剩无法单纯依靠货币政策，需要能够下定决心，不担心去产能带来的阵痛。这种阵痛主要来自两方面：一是下岗问题，能不能想办法保证下岗工人人再就业；二是去产能过程中使得过去隐藏的坏账被暴露。

他并指出，如果坏账过多暴露，会影响银行放贷能力，冲销坏账亦影响银行资本金，而银行有资本充足要求，有没有能力再给银行补充资本，这些都不太容易。

对于财政政策实施，白重恩表示，积极财政政策更加有效率的办法是减社保缴费率，它跟降低劳动力成本密切相关；而企业负担减轻，就有更强积极性去扩张生产，增长就有一定保障，对财政刺激需求就会相应减少。

**货币政策为房地产去库存亦陷两难**

在白重恩看来，货币政策总是有多个影响，对房地产市场的调控亦不例外。面对不同城市房地产市场的差距，货币政策制定需要考虑更多的因素，有时陷入两难境地。

他认为，一线城市本来价格就比较高，如果货币政策导致房价更高，购买者的负担就太重，另外也担心可能有资产泡沫；另一方面，又希望通过货币政策调控让中小城市房地产去库存更容易，这两个政策就有一定的矛盾。

“问题在于，有一些小城市即使货币政策比较宽松，仍然解决不了（去库存的问题）。就得看你带来的风险--可能增加资产泡沫，以及好处--促进去库存，到底哪个更重要，短期的影响分别是什么。这需要更多的数据进行分析。”白重恩称。

另一个需要关注的问题是，购房者究竟是出于刚性需求还是出于投资，因为二者影响不同。在房价波动到一定程度时，刚需购买者不太会放弃已购房产，但投资者则不一定。

“现在三四线城市的首付已经降到20%，万一房价降了30%，那房屋持有人就成了‘负资产’，手中房产的价值不及对银行的负债。那刚需购买者不太会放弃，而投资者很可能会放弃房产。类似的事情以前在香港发生过。”他说。

不过他同时强调，现在并没有发生这样的事，并且出现这样情况的概率也不大，小城市的房价目前并没有什么动作。（完）