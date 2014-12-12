中国证监会批准上期所开展原油期货交易 择机确定上市时间（更新版）

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路透北京12月12日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易，将择机批准原油期货合约上市挂牌日期。

他在证监会每周新闻例会上称，证监会将会同各相关部委发布与上市原油期货相关的各项配套政策和管理办法，上海国际能源交易中心和有关各方要全面做好原油期货上市交易的准备工作。根据准备情况，证监会将择机批准挂牌上市原油期货合约的日期。

“作为中国第一个国际化的期货品种，原油期货将建设国际化交易结算平台，全面引入境内外交易者和经纪机构，提升中国期货市场的国际化水平。”他指出。

据邓舸介绍，发展原油期货市场有利于完善中国石油市场体系，促进形成市场化的原油价格机制，有利于稳定石油行业生产经营，助推中国石油流通机制改革。

中国已是世界最大石油进口国，2013年石油进口2.8亿吨，对外依存度达58%，但令人尴尬的是，中国迄今对国际原油价格没有丝毫的定价权和话语权。而原油期货市场的推出，意味着中国在获得国际原油的定价权上又迈出了新的一步。（完）

(发稿 林琦/李贺; 审校 张喜良)

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