中海油服力保工作量和合理利润 趁低油价拓海外市场--高管

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透香港2月4日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司(2883.HK)(601808.SS)的高管周三称，面对行业日费率下降趋势，公司将致力保持工作量和合理利润，并趁低油价更加积极拓展海外市场。
中海油服董事长刘健接受记者访问时称，国际油企降低成本以及减少投资，令整个油服行业的日费率处于下行趋势。中海油服愿意与客户共度时艰，或会通过一些新机制来实现“风险共担、利益共享”。
他说，“我们会在价格上作一些让步，来换取工作量，具体怎样建立一个机制还在协商，有可能与油价挂钩或者是与开发项目效益挂钩。”
“我相信，中海服务一定会比竞争者有更好的发展机会。”他并称。
随着原油价格下挫至五年低点，为了应对石油勘探放缓，越来越多全球海上石油钻探商正考虑将钻井“短期停工”(warm stacking)，暂时离开市场。
国际主要钻探商Seadrill(SDRL.OL)此前表示，预计今年停工和拆除数量将会增加。而坐拥全球最大海上钻井队伍的Transocean(RIG.N)亦称，鉴于市场低迷，可能会收回更多钻井。
中海油服的主要客户为与其同系的中海油(0883.HK)，后者周二宣布将今年的资本支出降低26-35%，但会探讨不同的开发方式来降低成本。
**减价以保工作量**
刘健说，中海油服将与客户利益之间找到一个平衡点，既能满足客户降低成本的需要，也能满足公司获取合理利润和工作量，例如一些在建和新开发的项目按照原来的投资计划是无法进行的，中海油服愿意降低价格以推动项目的开发，待油价走高时与油企分享额外回报。
“中海油服用更低的价格把油田开起来，油公司就少一点投资，这样才保证油田开发的收益率。”他称，“将来油价高了，油田的收益率更高，以前的牺牲可能将来会得到一些回报，如经济补偿。”
一名中资证券分析师称，中海油的资本支出下降幅度较预期小，意味着中海油服的工作量不会大减，然日费率处于下行趋势，对中海油服盈利仍有一定压力，因此寄望新机制能够提升公司往后的盈利能力。
中海油服于去年12月已预告，2015年的收入和营业利润同比将有一定程度下降，因原油价格大幅下跌、石油公司放缓投资加上市场竞争加剧。
中海油服首席执行官李勇表示，在这个低油价时期，公司一方面会更加严格控制成本以提升获利空间，另一方面会更加积极开拓海外市场。
“今年在海外市场上的策略可能会比过往更积极，因为现在全球大型装备过剩，今年无非是拼谁的成本低嘛，我们跟国外对手一直有很强的优势，钻井的利润率比国际同行高得多。”他说。
他并指出，中海油服自去年已预测到今年市场竞争更加残酷，故早已制定削减成本方案，以确保其服务价格水平能够产生利润。
中海油服周三盘中最多升4%，其后转跌，收跌1.07%，报13港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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