中国油储接近满仓令进口减慢 市场供应过剩料因此加剧

路透新加坡3月18日 - 随着中国增加战略石油储备的行动暂时停顿，并且亚洲炼厂在春季维护开始前减少原油进口，全球油市供应过剩局面料将加剧，从而给油价带来进一步的下行压力。

自去年8月以来，中国购买原油来充实战略石油储备(SPR)的行为是支撑亚洲需求的重要因素之一。尽管经济增速放缓，但中国利用油价大跌的机会大肆购油来填充库存。

不过，由于储备地接近满仓，而新的库存空间要等到今年晚些时候才会建好，中国购油储备的脚步暂停。

几乎无从得知中国战略石油储备的规模，政府很少发布相关数据，但计划是使储备量达到约6亿桶，相当于中国90天的进口量。多数预估认为中国目前的储备量相当于30-40天进口量。

“我认为当前没有多少储备空间可供使用。”一位中国石油储备方面的官员匿名表示。

由于税率上调和中国经济增速降至25年最低，市场预期第二季中国炼厂加工的原油会更少，这进一步加大油价的压力。

汤森路透数据也显示，亚洲整体石油进口自12月触及最高后已经减少5%，当时中国日均进口量也创下纪录高位720万桶。

印度和日本最近一个月的石油进口较上年同期分别下降20%和11%，主要因为春季炼厂即将展开检修。

“亚太地区的石油供应...仍然过剩，由于原油库存增加，4/5月时压力最大，”咨询机构PIRA Energy在研究报告中称。(完)

(编译 高琦/李春喜; 审校 孙茉莉/张明钧)

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