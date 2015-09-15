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中国财经 | 2015年 9月 15日 星期二 19:09 BJT

中国一国企将租用民企华信能源油罐存放储油--消息

路透北京9月15日 - 两名中国华信能源的消息人士周二表示，中国华信已经与一家身份不详的国有能源企业达成初步协议，将提供储油容量，存放约1,260万桶国家商业原油储备。

消息人士称，中国华信正在海南洋浦建设的储备基地，预定总容量1,760万桶，等到紧邻的石油码头可营运后，将在2015年启用。

消息人士指出，根据签署的协议，这些储备基金将出租最长六年。消息人士拒绝透露参与的国有企业名称。

消息人士称，等到这家国企获得政府批准租用储备基地后，将签署最终合约。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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