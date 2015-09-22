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中国财经 | 2015年 9月 22日 星期二 18:51 BJT

中石油子公司首次掺炼海上进口原油--行业新闻

路透北京9月22日 - 据中国石油新闻中心周二报道，中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)旗下子公司华北石化公司本月首次掺炼进口原油，并计划在扩建工作完成后每年进口500万吨原油。

华北石化公司于8月底收到首批从西非进口的撒哈拉原油。

报导称，“综合考虑经济效益、产品结构等因素，并经集团公司综合协调批准，华北石化决定每年进口500万吨原油。”(完)

(编译 刘秀红；审校 屈桂娟)

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