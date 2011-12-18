2015年中国石油需求将比2010年增约19%--中石油

中国目标2018年底在试点地区建立产权明晰、市场定价的土地二级市场
路透北京2月9日 - 中国国土资源部最新发布试点方案，目标通过改革试点，到2018年年底在相关地区建立符合城乡统一建设用地市场要求，产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全的土地二级市场。
路透北京12月16日电---中石油集团经济技术研究院周五发布报告称,中国2015年的石油需求将增至5.35亿吨,比去年的4.49亿吨增约19%,其中成品油需求2.99亿吨.
中国是全球第二大石油消费国.报告称,考虑到其他能源的有效替代,中国石油需求将在2020年前保持增长态势,但增速将明显下降,预计2020年中国的石油需求达将达到6.03亿吨,其中成品油为3.54亿吨. "受环境承载能力、资源负担能力和城市交通系统能力等因素制约,车辆保有量增速将有所放缓,汽油需求增速也将有所回落."报告称.
报告并预测,2020年中国柴油需求将达2.33亿吨,其中交通运输比重将超过60%.
报告称,随着未来中国投资增速的逐渐回落,加上替代能源的快速发展,预计中国工业对柴油的需求增速将明显放缓,未来中国柴油需求中心将继续向第三产业转移.
中石油集团是上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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