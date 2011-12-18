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中国财经 | 2011年 12月 19日 星期一 07:30 BJT

2015年中国石油需求将比2010年增约19%--中石油

路透北京12月16日电---中石油集团经济技术研究院周五发布报告称,中国2015年的石油需求将增至5.35亿吨,比去年的4.49亿吨增约19%,其中成品油需求2.99亿吨.

中国是全球第二大石油消费国.报告称,考虑到其他能源的有效替代,中国石油需求将在2020年前保持增长态势,但增速将明显下降,预计2020年中国的石油需求达将达到6.03亿吨,其中成品油为3.54亿吨. "受环境承载能力、资源负担能力和城市交通系统能力等因素制约,车辆保有量增速将有所放缓,汽油需求增速也将有所回落."报告称.

报告并预测,2020年中国柴油需求将达2.33亿吨,其中交通运输比重将超过60%.

报告称,随着未来中国投资增速的逐渐回落,加上替代能源的快速发展,预计中国工业对柴油的需求增速将明显放缓,未来中国柴油需求中心将继续向第三产业转移.

中石油集团是上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)的母公司.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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