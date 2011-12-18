2015年中国石油需求将比2010年增约19%--中石油

路透北京12月16日电---中石油集团经济技术研究院周五发布报告称,中国2015年的石油需求将增至5.35亿吨,比去年的4.49亿吨增约19%,其中成品油需求2.99亿吨.

中国是全球第二大石油消费国.报告称,考虑到其他能源的有效替代,中国石油需求将在2020年前保持增长态势,但增速将明显下降,预计2020年中国的石油需求达将达到6.03亿吨,其中成品油为3.54亿吨. "受环境承载能力、资源负担能力和城市交通系统能力等因素制约,车辆保有量增速将有所放缓,汽油需求增速也将有所回落."报告称.