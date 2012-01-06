中国提高石油特别收益金起徵点 料明显惠及三大油企净利

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港1月6日电---中国提高针对油气开采商的石油特别收益金起徵点,分析师相信,这会令中国石油(0857.HK)(601857.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)和中海油(0883.HK)2012年度净利显着提升,幅度达双位数.
中石油和中石化於周四晚公布,接获财政部通知,将从2011年11月1日起,将石油特别收益金起徵点提高至55美元.起徵点提高後,石油特别收益金徵收仍实行5级超额累进从价定率计徵,按月计算、按季缴纳.
一名外资证券分析师称,该消息对於三大油股盈利表现有重要影响,并预期中石油今年净利将因此增加17%,而中石化和中海油净利均升11%.
受上述消息刺激,中石油H股和中海油周五早盘度涨逾5%,中石化H股更触及一年高位.其後受累於大市恒生指数.HSI跌幅扩大,三大油股升幅收窄.
香港时间11:02,中石油升2.31%,报10.62港元;中海油升2.73%,报15.04港元;中石化升1.5%,报8.78港元.恒指则跌1.4%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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