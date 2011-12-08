（更正）中国到2015年石油进口依存度将达65%--发改委官员(11月28日)

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
（更正：内文第一段应为，中国到2015年可能"进口原油3.7亿吨"，相当於每日740万桶，达到"预估消费量"5.7亿吨的65%，澄清进口量3.7亿吨和预估消费量5.7亿吨为全年，非每日）
路透上海11月28日电---中国国家发改委综合运输研究所交通运输规划研究室主任罗萍周一表示，到2015年，中国进口原油可能达3.7亿吨，相当於每日740万桶，达到预估消费量5.7亿吨的65%。
中国目前所消耗原油中约有55%来自进口。中国是全球第二大原油消费国，同时也是仅次于美国的第二大原油进口国。
罗萍在一次行业会议上还表示，2015年中国天然气进口可能达到900亿立方米，消费量可能为2,300亿立方米。(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
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