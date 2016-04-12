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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 16:12 BJT

2016年原油精炼产能将维持在约1,600万桶/日--行业协会

路透北京4月12日 - 据中国半官方机构--中国石油和化学工业联合会(CPCIF)周二称，经过行业整合后，中国今年原油精炼产能料维持在1,600万桶/日左右，但是在产能过剩背景下，预计燃料出口仍将上升。

该联合会称，2016年中国将新增3,000万吨炼油产能或约60万桶/日，但也会关闭大致规模的低效炼油设施，所以总体规模将保持稳定。(完)

(编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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