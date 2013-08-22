证监会将排查券商使用的程序化交易系统风险隐患

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京8月22日 - 上周五(16日)中国股市光大证券(601788.SS)乌龙操作引发市场轩然大波，中国证监会发言人受访时表示，在处理该事件的同时，将对证券公司使用的程序化交易系统的风险隐患进行排查，防止发生类似事件。
证监会发言人并称，光大证券所用的“铭创高频交易投资系统”是定制软件，目前为光大证券独家使用，并未有其他公司采用此类具高频交易功能软件。目前有17家证券公司及4家期货公司使用铭创公司开发的“铭创企业证券投资及资产管理软件”，该软件主要供自营或资产管理部门进行投资管理，不具备高频交易功能。
针对本地媒体报导周二（20日）海通证券(600837.SS)(6837.HK)交易系统未及时更新，造成大量客户无法交易上海石化(600688.SS)、仪征化纤(600871.SS)两只股票的报导，发言人表示，经证监会上海监管局了解，海通证券集中交易系统运行当天正常，未发生客户无法委托的情况。
光大证券周三收报10.27元人民币，跌5.87%。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。