证监会：对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市

路透北京7月4日 - 新一轮退市制度改革正式启动。中国证监会周五表示，将就关于改革完善并严格实施上市公司退市的制度向社会征求意见，其中提出对市场反应强烈的重大违法公司将实施强制退市。

证监会在例行新闻发布会上并称，此次改革目标是进一步健全资本市场的基础功能，实现上市公司退市的市场化、法制化。

“目前仍存在投资者保护不够有效等问题，特别是由于具体的执法标准不够明确，一些存在重大违法行为的上市公司不能及时退出市场，影响了制度的实施效果。”证监会称。

对此，意见稿指出，健全上市公司主动退市制度，为有此需求的公司提供多样化可操作的路径选择；进一步明确市场交易类、财务类强制退市指标，同时允许证券交易所对部分指标进行细化和动态调整，并针对不同板块特点做出差异化安排。

证监会表示，将根据反馈修改完善退市制度，尽快发布实施。

自2001年水仙电器等2家公司股票被终止上市交易至今，沪深交易所累计有78家公司退市。（完）

(发稿 张晓翀 撰写 李贺; 审校 曾祥进)

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