证监会否认外企可在上海自贸区发行股票传言

路透上海10月16日 - 针对近日可借道上海自由贸易区推出国际板的市场传言，中国证监会周三表示，目前尚无允许外资公司在上海自贸区发行股票的相关措施。

证监会微博称，“我会近期发布的《资本市场支持促进中国（上海）自由贸易试验区若干政策措施》中，没有包括允许符合资格的外资公司在上海自贸区内发行股票的相关措施。”

对于上述传言，上海证交所和上海股交中心此前均已做出澄清。上证所上周四发布微博称，上证所至今既未考虑、也未研究利用上海自贸区推出国际板。目前，国际板的推出仍无时间表。而上海股交中心亦否认其总经理曾表态“已成立工作小组研究自贸区国际板事宜”。

证监会9月底曾宣布数项举措支持上海自贸区建设，包括支持自贸区内符合条件的机构和个人按规定可双向投资于境内外市场；自贸区内企业的境外母公司可按规定在境内市场发行人民币债券；拟同意上海期货交易所在自贸区内推进国际原油期货平台筹建工作等。

近日市场流传国际板将推出及新股发行制度改革方案即将发布等利空传言，近期A股市场走势疲弱，沪综指.SSEC周三午后下跌1.5%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。