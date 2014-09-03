证监会称正积极努力争取员工持股税收优惠--报载

路透北京9月3日 - 中国证监会副主席刘新华表示，证监会鼓励上市公司创新思路，有效实施员工持股计划； 对市场关注的员工持股税收优惠问题，证监会将进一步与有关部门沟通协调，正在“积极努力争取”。

中国证券报周三报导引述刘新华称，目前财政部就金融企业员工持股计划征求相关意见，证监会将积极推动各类项员工持股计划顺利进行。

“员工持股是资本市场一项基础性制度安排，在国际市场上运作成熟，被企业普遍采用。实施员工持股计划也是资本市场发展到一定程度的内生性需求， ”刘新华说。

今年6月，证监会发布了关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见，为上市公司员工持股打开了政策大门。但该意见更多体现为大纲式的表态，员工持股计划目前所涉及的诸多实际操作问题尚未得到有效解决。

尽管正在推进的混合所有制改革为员工持股计划提供了政策依据，但员工持股计划的具体落实，牵涉到国资管理、税收等多个监管部门，其执行力度和推进效果还有待观察。（完）

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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