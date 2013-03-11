郭树清：若需要RQFII额度还会增加

路透北京3月11日 - 中国证监会主席郭树清表示，对港澳台开放个人投资A股不是为了刺激市场，如果需要的话，RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度还会再增加；他并表示对市场有信心。

中国证券报周一报导引述郭树清称，港澳台同胞在境内长期工作和生活，有人民币收入，可以买房、开银行储蓄账户，如果他们愿意投资证券，理所当然可以，权利跟境内投资者一样，额度亦无限制。

他表示，入市资金来源必须是他们在境内的收入，也就是境内人民币，所以并不担心大量资金炒作股市。

中国证券登记结算有限责任公司此前发布新版证券帐户管理指南，境内香港、澳门和台湾居民，4月1日起可以凭有效证件，开设A股帐户，从而合法投资大陆证券市场。近年来在境内工作和生活的港、澳、台居民日益增多。此前国内媒体曾引述2010年第六次人口普查数据称，在境内居住的港、澳、台居民大约有45万人。

RQFII 2011年成形以来，目前香港有24家机构获得额度，首批额额度为200亿元人民币，去年4月再加码500亿元额度；证监会主席郭树清去年底于香港宣布再增加2,000亿额度，令总额度达到2,700亿元。

此外，报导并引述郭树清表示，“我们永远对市场有信心”。

“我们的经济一直在发展，而且用二十多年的时间走过了西方二百多年走过的路，现在是世界第三大市场，经济还有进一步发展的潜力，市场怎么会没有潜力呢？社会上的资金很多，投资理财需求很高。至于市场什么时候有波动，我们不能判断。”他称。

中国股市沪综指.SSEC2013年至今累计上涨2.181%。

郭树清并透露，在上市公司投资者回报方面会有新的举措，但并不是强制分红，必须按法律规定分红。对于内幕交易，证监会在不断公布案件，具体办案内容不方便透露。（完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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