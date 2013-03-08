中国证监会主席郭树清不愿执掌中投--消息

路透北京3月8日 - 两位消息人士表示，中国证监会主席郭树清不愿接管中国主权财富基金，因他出任证监会主席刚18个月左右，且有工作未完成。

路透周四报导称，证监会主席郭树清可能会接管规模达4,820亿美元的主权财富基金--中投公司。而现任商务部国际贸易谈判代表的高虎城料将升任商务部部长。

证监会则对此报导予以否认。据新华社报道，证监会新闻发言人表示，“我们不知道外媒的消息来源，也不认为他们能比我们更早地获知类似信息，我们认为，这是毫无根据的传言。”

两位与中国领导层有联系的消息人士表示，郭树清拒绝了调岗的提议，目前尚不清楚他最终是否能被说服。

“他不愿意去，因为他担任证监会主席还不到两年，”一位不愿具名的消息人士说。郭树清是从2011年10月开始担任证监会主席。

这些消息人士称，中国人行、银监会、证监会、保监会等机构的最高领导人今年都不会有异动，以便金融改革得以维持动能。

“(郭树清)还有很多事要做，”一位消息人士说，他指的是金融改革工作。

消息人士称，如果郭树清无意接掌中投公司，那么有三个可能出线的人选。其中最有可能的是中国最大投资银行--中金公司董事长李剑阁；接下来是中投总经理高西庆，以及中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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