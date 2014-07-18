证监会称逾300家内地和香港券商申请沪港通试点

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月18日 - 中国证监会周五表示，内地和香港已就沪港通的交易结算安排、跨境监管协调、跨境执法合作、两地家交易所的商业合作等各项主要问题达成一致。截至7月18日，中国内地、香港分别有90家、215家券商（经纪商）申请参与沪港通试点，分别占各自市场会员数的91%和43%。
证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上透露，目前沪港通各项技术设备准备工作正在有序进行。计划分别于8月底、9月中旬进行两次全网测试后，沪港通技术系统准备工作将基本就绪。执法合作、投资者诉求处理、投资者教育的有关安排，两地交易所及结算机构的四方协议、业务实施等配套条件的制定工作已基本完成。
“券商（经纪商）及其他相关各方的技术系统开发工作正在抓紧推进。”张晓军称。
中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。
在沪港通准备期间，两地证监会需要完善互联互通方案，出台规范文件，做好技术准备，对现有的备忘录进行补充，实现跨境监管，制定有关交易方式和信息披露的实施。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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