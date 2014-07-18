证监会称逾300家内地和香港券商申请沪港通试点

路透北京7月18日 - 中国证监会周五表示，内地和香港已就沪港通的交易结算安排、跨境监管协调、跨境执法合作、两地家交易所的商业合作等各项主要问题达成一致。截至7月18日，中国内地、香港分别有90家、215家券商（经纪商）申请参与沪港通试点，分别占各自市场会员数的91%和43%。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上透露，目前沪港通各项技术设备准备工作正在有序进行。计划分别于8月底、9月中旬进行两次全网测试后，沪港通技术系统准备工作将基本就绪。执法合作、投资者诉求处理、投资者教育的有关安排，两地交易所及结算机构的四方协议、业务实施等配套条件的制定工作已基本完成。

“券商（经纪商）及其他相关各方的技术系统开发工作正在抓紧推进。”张晓军称。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

在沪港通准备期间，两地证监会需要完善互联互通方案，出台规范文件，做好技术准备，对现有的备忘录进行补充，实现跨境监管，制定有关交易方式和信息披露的实施。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。