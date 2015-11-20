A股IPO重启 首批10家将择日刊登招股意向书--中国证监会

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月20日 - 暂停四个多月的A股首次公开发行（IPO）将重启，中国证监会官方微博周五稍晚宣布，截止周五，已有10家公司完成会后事项程序和重启发行备案工作，将重启新股IPO。
证监会微博显示，这10家公司是7月暂缓发行的28家IPO公司中的部分公司，包括上证所五家，深圳中小板三家和创业板两家。这些企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股意向书。
中国证监会官员前周五曾表示，决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，这些公司需补充财务信息，预计11月20日以后安排首批发行。
7月初，证监会出台的救市组合拳中有一条就是暂停A股IPO，包括已进入新股发行程序的28家公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)