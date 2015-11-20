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中国财经 | 2015年 11月 20日 星期五 17:31 BJT

A股IPO重启 首批10家将择日刊登招股意向书--中国证监会

路透上海11月20日 - 暂停四个多月的A股首次公开发行（IPO）将重启，中国证监会官方微博周五稍晚宣布，截止周五，已有10家公司完成会后事项程序和重启发行备案工作，将重启新股IPO。

证监会微博显示，这10家公司是7月暂缓发行的28家IPO公司中的部分公司，包括上证所五家，深圳中小板三家和创业板两家。这些企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股意向书。

中国证监会官员前周五曾表示，决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，这些公司需补充财务信息，预计11月20日以后安排首批发行。

7月初，证监会出台的救市组合拳中有一条就是暂停A股IPO，包括已进入新股发行程序的28家公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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