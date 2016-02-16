中国证监会新核准九家企业IPO申请 一家为直接定价发行

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月16日 - 中国证监会官方微博周二稍晚刊登通知称，今日核准了九家企业的首次公开发行（IPO）申请；其中，包括上交所四家、深交所中小板共两家、创业板三家。其中，成都新易盛通信技术股份有限公司直接定价发行。
通知指出，上交所四家包括，千禾味业食品股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司；深交所中小板两家包括，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、深圳市建艺装饰集团股份有限公司。
另外还有创业板三家包括，广州市昊志机电股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、成都新易盛通信技术股份有限公司。
通知称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 李贺/张晓翀； 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。