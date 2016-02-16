版本:
中国
中国财经 | 2016年 2月 16日 星期二 17:38 BJT

中国证监会新核准九家企业IPO申请 一家为直接定价发行

路透北京2月16日 - 中国证监会官方微博周二稍晚刊登通知称，今日核准了九家企业的首次公开发行（IPO）申请；其中，包括上交所四家、深交所中小板共两家、创业板三家。其中，成都新易盛通信技术股份有限公司直接定价发行。

通知指出，上交所四家包括，千禾味业食品股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司；深交所中小板两家包括，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、深圳市建艺装饰集团股份有限公司。

另外还有创业板三家包括，广州市昊志机电股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、成都新易盛通信技术股份有限公司。

通知称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 李贺/张晓翀； 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐