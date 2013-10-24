证监会有意同步推行IPO开闸与优先股试点--消息

路透北京10月24日 - 两位消息人士周四透露，中国证监会有意将IPO开闸和推出优先股同步进行。预计证监会即将就优先股试点改革方案公开征求意见，同时，国务院将就优先股发行出台有关文件。待条件具备后，即可一并实施。

一位接近监管层的消息人士表示，证监会日前开会讨论了优先股改革方案的有关事宜。第一批发行优先股的试点公司，可能将从上证50包括的上市公司、或其他可满足相关财务条件的大型公司中选取；除银行外，其他公司发行的优先股应为累积优先股。

此外，公司可发行优先股回购普通股；优先股是否公开发行、发行后是否上市，公司都可自主选择。

“从目前的方案看，不含存量股转换为优先股，不是重大利好。涉及增量，是利好，尤其对银行，可以发行优先股并购重组和回购普通股。”一位消息人士说。

当前制约优先股推出的最大拦路虎无疑是法律障碍。对此消息人士表示，国务院将出台有关文件，届时优先股的发行即可绕过法律障碍。

“先公开征求意见。还要等国务院的文件，最快最快也要一个半月以后才能推出了。”上述消息人士称。

路透暂时无法联系到证监会对此置评。

累积优先股（Cumulative preferred shares），是指当公司在某个时期内所盈利不足以支付优先股股息时，则累计到次年或以后某一年盈利时，在普通股的红利发放之前，连同本年优先股的股息一并发放。

中国在上世纪80年代股份制改革大潮中曾引入过优先股机制，比较有代表性的公司有深发展(平安银行前身)(000001.SZ)、万科(000002.SZ)、金杯汽车(600609.SS)、天目药业(600671.SS)等，后受多种因素影响而逐步淡出。近期，证监会新闻发言人表示将支持部分大盘蓝筹股回购普通股的同时发行优先股，重推优先股的预期日渐增强。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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