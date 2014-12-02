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时事要闻 | 2014年 12月 2日 星期二 08:50 BJT

中国证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪 正接受组织调查

路透北京12月2日 - 中国证监会网站周一稍晚刊登消息称，证监会投资者保护局局长李量涉嫌违法违纪，目前正接受组织调查。

据新华网报导，李量曾任证监会创业板发行部副主任，随后在2012年调任证监会机关党委常务副书记。2013年就任证监会投资者保护局局长一职。

为加强投资者保护工作，证监会于2011年底成立投资者保护局，主要负责投资者保护工作的统筹规划、组织指导、考核评估等，并推动建立健全投资者保护相关法规政策体系。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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