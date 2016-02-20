中国国务院免去肖钢证监会主席职务 任命刘士余为证监会新主席（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海2月20日 - 据新华社周六报道，国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。
中共中央决定，任命刘士余为中国证监会党委书记，免去肖钢的证监会党委书记职务。
现年55岁的刘士余曾在中国人民银行工作18年，2006年6月起担任央行副行长，2014年调任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)担任董事长兼党委书记。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)