中国国务院免去肖钢证监会主席职务 任命刘士余为证监会新主席（更新版）

路透上海2月20日 - 据新华社周六报道，国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。

中共中央决定，任命刘士余为中国证监会党委书记，免去肖钢的证监会党委书记职务。

现年55岁的刘士余曾在中国人民银行工作18年，2006年6月起担任央行副行长，2014年调任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)担任董事长兼党委书记。（完）