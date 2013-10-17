中国证监会正推动并购重组领域改革

路透北京10月17日 - 中国证券监督管理委员会上市一部主任欧阳泽华近日指出，证监会正积极推动并购重组领域改革，在改变行政审批方式、丰富并购重组支付工具、允许企业自主选择时间窗口、增加股份定价弹性等方面，争取有所突破。

据中国证券报周四报导，欧阳泽华认为目前企业并购重组存在几大障碍：一是面临跨区域、跨所有制企业重组的“两跨难题”；二是现行的税收政策对并购重组支持不足；三是各部门串行审批方式，严重影响审核效率；四是金融支持力度不到位，信贷资金支持并购融资的比重较低；

另外，中介机构在并购融资领域的撮合能力有待提高；对不少企业而言，推动并购重组动力依然不强，企业推进并购重组成本颇高。他说，上述问题并非证监会一己之力能够解决，需要各个部门包括自律组织的通力合作。

他表示，证监会正在推动并购重组领域改革，具体包括串行审批改为并行审批，降低并购重组时间成本；丰富与完善并购重组支付工具；进一步取消部分行政许可项目，扩大对外公示范围，最终实现审核过程信息全公开；企业和市场可自主选择多个时间窗口，调整增加股份定价弹性；加大行政责任追究力度。

中国上市公司协会会长陈清泰亦表示，并购重组是典型的市场配置资源的领域，是经济效率提升的重要载体。政府的重要责任就是创建好并购重组的生态环境。创造好的并购重组的社会基础设施。

他亦建议，要放松行政审批，可实行类似“负面清单”式的并购审批制度；拓宽并购的融资渠道和支付方式；清理并购重组税收，合理减轻税赋；消除跨区域、跨所有制的并购和重组障碍等。（完）

(发稿 张晓翀／林琦；审校 黄凯)

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