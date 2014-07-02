独家：证监会相关人士称“中纪委巡视组进驻证监会”的传言为假新闻

路透北京7月2日 - 中国证监会相关人士周三对路透表示，“有关中纪委巡视组进驻证监会”的传言为假新闻，官方应不会对此消息做出任何正式回应。

当日稍早有媒体报导“中纪委巡视组日前已进驻证监会，关闭系统并调取敏感数据。”这导致市场传言四起，投资者纷纷担心是否会有大案要案发生。

一位匿名的机构投资人士在传言出现后表示，“很担心这个传言是不是真的，如果证监会有什么问题，对目前脆弱的市场有很大的影响。”

而从近期的新股发行工作及官网公布的新闻稿来看，证监会工作目前一切正常。证监会主席肖钢此前强调，国务院发布的《若干意见》勾勒了中国资本市场改革发展的新图景。今年证监会将推进优先股试点和个股期权试点，推动原油等战略性期货品种上市；同时做好股票发行由核准制向注册制过渡的各项准备工作等。

近日中国政府加大了反腐力度，包括本周一中纪委宣布对原中央军委副主席徐才厚等给予开除党籍和公职处分（双开），周三再宣布中央政法委办公室原副主任余刚等双开。

中国人民日报周三再发评论员文章称，法律面前没有特殊公民，党内和军内都不允许有特殊党员，任何目无法纪、不把法纪当回事、以为位高权重就可以越位滥权的人，最终都逃不脱党纪国法的严惩。（完）

(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)

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