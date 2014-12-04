证监会副主席称注册制改革方案已上报 明年将征求意见

路透上海12月4日 - 据上海证券报周四报导，中国证监会副主席姚刚昨日表示，股票发行注册制改革方案已于上月底上报国务院。在对细节进行讨论完善后，注册制改革方案拟于明年向社会公开征求意见。

他还介绍了证监会下一步发展多层次资本市场的部署和计划，包括将研究讨论取消股票发行的持续盈利条件，降低小微企业和创新型企业的上市门槛；进一步推动创业板改革，拓宽创业板市场的覆盖面；丰富全国股转系统市场的交易方式、融资方式，研究适当降低投资者500万元人民币的适当性门槛。

除已建立的场内市场和全国性场外市场以外，证监会还在着力支持区域性市场和股权众筹市场发展。证监会还正研究制定区域性股权市场的监管规则，加快区域性股权市场纳入多层次股权市场体系。同时，正按照“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”的要求，制定股权众筹的监管规则，支持企业利用互联网平台创新融资方式和模式。

目前，国内多层次股权市场初步成型，交易所市场形成主板、中小板，创业板三个不同层次的板块，上市公司的家数超过2,500家；全国中小企业股份转让系统预计年底前挂牌企业将超过1,500家。

姚刚指出，未来将大力发展交易所间债券市场，扩大公司债发行范围，将中小企业私募债试点从两个交易所进一步扩大到全国股转系统。支持更多中小微企业通过多层次债券市场进行直接融资，推进企业资产和信贷资产证券化业务的发展，并支持其在交易所市场上市交易，进一步丰富债券品种，发展适合不同投资者群体的多元化债券产品。

统计显示，截至今年11月底，国内中小企业私募债试点已经扩充至全国29个省区市，沪深交易所共接受780家企业的备案申请，完成融资额930亿元。

另外，将稳步扩大期货衍生品市场。目前证监会正在研究推出原油等大宗资源性产品的期货品种，将开发商品期权，推出股票期权等工具。

他还提到，未来将促进私募市场发展，建立合格投资者标准体系，规范募集行为，完善扶持创业投资发展的政策体系，鼓励私募股权投资基金、风险投资基金等各类私募基金规范发展，引导民间投资投向实体经济，发展券商的柜台市场，逐步建立券商间的联网和联盟，开展多种柜台交易业务。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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