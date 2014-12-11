证监会下周将派检查组赴券商检查融资业务--消息

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海12月11日 - 三位券商业消息人士周四证实，中国证监会下周将外派检查组，检查各家券商融资业务是否合规。
上海一位券商人士表示，“我们已接到通知了，下周初来，不仅检查两融(融资融券)业务，还有其他融资业务，例如股权质押回购业务等。”
另一位券商人士指出，证监会以常规检查的形式奔赴各家券商，表面来看，主要检查融资业务是否符合一些程序性规定，例如融资融券客户是否满足开户条件等，但业内大多理解为这是对券商融资业务的一次清理整顿。
目前中国证监会相关人士尚无法联络到发表评论。
沪深两市本轮大涨行情的领头羊--券商股今日普遍大跌，其中，方正证券(601901.SS)和海通证券(600837.SS)尾市跌停。
国内媒体稍早报导称，近日已有多家券商上调了融资融券保证金比例，如国联证券、中信建投、国金证券(600109.SS)等。
据中国证券金融公司数据，截止周二，沪深两市融资融券余额为9,292.36亿元人民币，平均担保比例为236%；业内认为总体尚处于安全边际内。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。