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中国财经 | 2014年 12月 11日 星期四 15:32 BJT

证监会下周将派检查组赴券商检查融资业务--消息

路透上海12月11日 - 三位券商业消息人士周四证实，中国证监会下周将外派检查组，检查各家券商融资业务是否合规。

上海一位券商人士表示，“我们已接到通知了，下周初来，不仅检查两融(融资融券)业务，还有其他融资业务，例如股权质押回购业务等。”

另一位券商人士指出，证监会以常规检查的形式奔赴各家券商，表面来看，主要检查融资业务是否符合一些程序性规定，例如融资融券客户是否满足开户条件等，但业内大多理解为这是对券商融资业务的一次清理整顿。

目前中国证监会相关人士尚无法联络到发表评论。

沪深两市本轮大涨行情的领头羊--券商股今日普遍大跌，其中，方正证券(601901.SS)和海通证券(600837.SS)尾市跌停。

国内媒体稍早报导称，近日已有多家券商上调了融资融券保证金比例，如国联证券、中信建投、国金证券(600109.SS)等。

据中国证券金融公司数据，截止周二，沪深两市融资融券余额为9,292.36亿元人民币，平均担保比例为236%；业内认为总体尚处于安全边际内。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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