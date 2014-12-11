证监会下周将派检查组赴券商检查融资业务--消息

上海一位券商人士表示，“我们已接到通知了，下周初来，不仅检查两融(融资融券)业务，还有其他融资业务，例如股权质押回购业务等。”

另一位券商人士指出，证监会以常规检查的形式奔赴各家券商，表面来看，主要检查融资业务是否符合一些程序性规定，例如融资融券客户是否满足开户条件等，但业内大多理解为这是对券商融资业务的一次清理整顿。