证监会出言安抚市场 称处罚违规券商并非打压股市

路透上海1月20日 - 上周五中国证监会处罚12家融资融券业务违规的券商等消息，令周一A股暴跌。周一晚间证监会网站刊登相关解释，意在安抚市场情绪。证监会新闻发言人邓舸表示，处罚违规券商被市场解读为打压股市，这与事实不符，市场不应对此做过度解读。

他还表示，对证券公司开立融资融券信用账户时证券资产低于50万元人民币的客户，继续按证监会原有政策和规定执行，不因为这一资产门槛而强行平仓。

有市场人士认为上周五发布的诸多消息是监管部门联合打压股市，例如证监会通报券商融资类业务现场检查情况，银监会发布商业银行委托贷款管理办法初稿，同时央行货币政策司官员撰文称要防止过度“放水”等消息。

邓舸对上述解读的回应是，“几方面的情况，被市场解读为监管部门联合打压股市，这与事实不符。”

他说，从两融业务检查结果看，目前证券公司融资类业务运行平稳，整体风险可控。对12家存在违规行为券商采取行政监管措施，旨在保护投资者合法权益，促进融资业务规范发展，市场不宜做过度解读。

邓舸上周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券(6030.HK)(600030.SS)、海通证券(6837.HK)(600837.SS)和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券(600999.SS)，广发证券(000776.SZ)采取责令限期改正的措施等。

中国股市沪综指.SSEC周一收盘暴跌7.7%，创逾六年半最大单日跌幅，金融等权重股全面下挫。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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