中国国务院免去姚刚证监会副主席职务

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京12月9日 - 中国政府网周三发布国务院任免通知称，免去姚刚的中国证券监督管理委员会副主席职务。
中央纪委监察部网站11月13日晚间公布，证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
姚刚1993年起任证监会期货监管部副主任、主任；1999年任国泰君安证券总经理、党委副书记、副董事长；2002年任中国证监会发行监管部主任；2004年7月任证监会主席助理、党委委员兼发行监管部主任；2008年起担任证监会副主席、党委委员。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。