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中国财经 | 2015年 12月 9日 星期三 18:28 BJT

中国国务院免去姚刚证监会副主席职务

路透北京12月9日 - 中国政府网周三发布国务院任免通知称，免去姚刚的中国证券监督管理委员会副主席职务。

中央纪委监察部网站11月13日晚间公布，证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

姚刚1993年起任证监会期货监管部副主任、主任；1999年任国泰君安证券总经理、党委副书记、副董事长；2002年任中国证监会发行监管部主任；2004年7月任证监会主席助理、党委委员兼发行监管部主任；2008年起担任证监会副主席、党委委员。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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