中旅国际高尔夫球场被政府要求还原土地

路透香港2月10日 - 主要经营旅行社、酒店和国内景区的香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)称，其于深圳水库毗邻的高尔夫球场被政府要求还原土地，但预计会获得补偿。

据周一晚间的公告，深圳市政府属下三个委员会向中旅国际全资附属公司聚豪球会发出通知，要求聚豪球会退出占用的饮用水水源保护土地并按照规划恢复原状，拆除或关闭建设项目，退出工作须于今年5月15日前完成。

中旅国际指出，聚豪球会毗邻深圳市铁岗水库，由于国家关于环境保护的法律法规在聚豪球会开业经营之后发生了变化，现时饮用水水源保护区域是不容许建设和经营高尔夫球场的，因此被要求退出。

“聚豪球会是由国家工商部门批准经营的合法企业，将会获得补偿退出。”公司并称，2014年聚豪球会对其收入贡献约3%，利润贡献少于1%，资产回报率低于1%，属非重大及低效资产。

中国实施更严格的环保要求，去年着手打击非法建设的高尔夫球场，而国家审计署更公开批评了两家建设高尔夫球场的大型国有企业。

中旅国际母公司香港中旅集团是中央直接管理的国有重点大型企业，受国资委监管，也是最大的旅游央企和四大驻港中资企业之一。

中旅国际同时公布，公司与美国Diamond ResortsDRII.N、帝盛集团2266.HK成立一间合资公司以提供针对亚洲顾客的度假产品推广及销售服务，三方应占权益分别为40%、30%及30%。

香港时间10:58，中旅国际升3.27%，报2.53港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。