中国货币条件中性仍偏宽松 高度关注流动性冲击--人行研究局局长

路透北京10月26日 - 中国人民银行研究局局长陆磊周一表示，目前总的货币条件“中性适度”偏宽松，未来一段时间宏观调控包括货币当局都必须高度关注流动性冲击。

他在北京召开的“经济每月谈”论坛上并称，虽然之前资本和外汇市场发生价格波动，但在这种情况下中国的金融开放和利率市场化均未停步，是因为政府对经济金融运行态势“心里是有底的”，认为6.9%的经济增长充分反映了中国经济基本面。

陆磊指出，过去三个季度情况还比较令人满意，因为广义货币供应量增速在13%以上，前三季度人民币新增贷款9.9万亿，信贷增长率15%以上，GDP 6.9%，CPI前三个季度算1.4%，9月是1.6%，怎么算也超不过2%。

“无论货币还是信贷都超过了这么一个水平，因此总的货币条件我们称之为‘中性适度’，还是偏宽松的。“他说。

他表示，如果未来一直呈现主要经济体货币政策持续分化、新兴经济体经济增速继续放缓，那么流动性冲击将是未来一段时间宏观调控包括货币当局都必须高度关注的。

陆磊指出，主要经济体货币政策分化，必然导致一些经济体汇率指数上升、一些下降，这就会形成跨境的甚至是全球资本流动的流量、流向的扰动，并通过溢出效应影响到中国；具体而言就是外汇储备从2013年峰值近4万亿美元减少到现在的3.5万亿，这自然而然会使中国的基础货币投放机制出现变化。

而流动性影响主要体现在：如果中国经济从高速向中高速、进入到新常态是不可避免的，势必会出现过去在金融或企业投资层面高回报时代的收敛，也就是说商业银行或投资者面临的优质融资方式不会像以往那么多，这个时候就要关注货币乘数会不会出现相应的收缩。

“以往似乎整个社会都充满了投资机会，未来如果这样的投资机会也是向下收敛的，就要关注货币扩张层面会不会仍然像以往那样旺盛，也正因为如此，就可以理解为什么要降息和降准。”陆磊称。

他进一步解释称，降低存款准备金率意味着金融体系的可贷资金量上升，而在可贷资金量上升的情况下，融资成本随着金融机构总融资成本出现下降，就会有积极性向社会投入更多的流动性。

中国央行周五晚间宣布，下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。（完）

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