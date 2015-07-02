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中国财经 | 2015年 7月 3日 星期五 07:11 BJT

完善货币政策调控框架 实施稳健货币政策--周小川

路透北京7月2日 - 中国央行行长周小川周四表示，要不断完善货币政策调控框架，实施稳健的货币政策，促进经济持续健康发展。

央行网站新闻稿引述他称，要从严从实推动金融改革创新，进一步激发金融活力，促进金融资源优化配置。

周小川在央行内部研讨会上并称，深刻认识和主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现。（完）

(发稿 乔艳红；审校 黄凯)

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