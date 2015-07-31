中国银行间市场主要回购利率窄幅波动 资金面平稳跨月预期仍乐观

路透上海7月31日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率CNREPO=CFXS窄幅波动，隔夜延续微涨势头，七天品种则略下行。交易员表示，市场供给宽松依旧，本月最后一个交易日料将平稳度过；展望下月初，流动性暂无明显收紧或放松的动力，资金价格可能还将窄幅波动。

上海一券商交易员称，早盘资金面宽松，七天以上期限市场上有减点融出，质押信用债融资也没什么难度；不过隔夜还是有小部分机构对押信用债的要加点定价。

她并称，近期货币市场利率较低，机构偏好融出七天期资金，但常有因七天期供给过剩而改为隔夜期限融出的情况，预计今日亦不例外，“毕竟周五，如果出不掉，钱就趴账上了，减点或者改期限，怎么都要出掉。”

华东一银行交易员表示，本轮跨月资金面压力不大，下月初货币市场利率应该也将接近目前的水平；近期中长期限利率变动甚微，亦显示市场对后期流动性的预期保持稳定。

她并提及，近期货币市场几无压力，月内有中证金向大行、股份制银行拆借长期资金，亦未造成影响，主要原因还是银行业自身流动性充足，“目前资产价格太差，各分行的钱都用不掉，所以总体维持一个宽松的局面”。

中国市场利率定价自律机制周四称，大额存单发行主体范围将向基础成员扩围，机构个数由目前的九家核心成员大幅扩大至102家。业内人士亦分析，目前实体融资需求有限，存贷比监管弱化，竞争存款和揽储动力料不会太强；目前金融机构资产端扩张放缓，负债端出现无序竞争可能性不大。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.4554 1.4412 +1.42

七天CN7DRP=CFXS 2.4390 2.4628 -2.38

14天CN14DRP=CFXS 2.6736 2.6708 +0.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 1.2800 0.9750 +30.50

七天<0#CN7DRPO=SS> 1.3150 1.2150 +10.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 1.5000 1.5050 -0.50

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.4600 1.4400 +2.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.4700 2.4800 -1.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.6900 2.6900 +0.00

Shibor

其中:隔夜SHICNYOND= 1.4700 1.4480 +2.20

七天SHICNYSWD= 2.5090 2.5020 +0.70

三个月SHICNY3MD= 3.1575 3.1605 -0.30(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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