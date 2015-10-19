李克强：坚持稳健货币政策取向 保持流动性合理充裕

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京10月19日 - 中国国务院总理李克强在金融企业座谈会上强调，继续推进金融改革，有效服务实体经济，要继续坚持稳健的货币政策取向，保持政策松紧适度，增强针对性和灵活性，保持流动性合理充裕和信贷总量适度增长。
人民日报周一报导，李克强指出，当前经济面临下行压力，要在保持宏观政策稳定的同时，引导金融机构有效破解融资难、融资贵，加大对实体经济的支持。进一步推进利率市场化改革，逐步完善人民币汇率形成机制。
李克强强调，要维护金融稳健运行，有效防范和化解金融风险，引导和稳定社会预期。不断完善金融监管框架，加强协调，消除监管盲点，提高监管有效性。加快健全系统性风险监测评估防范体系和应急处置机制，严厉查处非法集资等违法违规行为。
“有关方面要进一步完善金融机构激励约束机制，并为他们核销呆坏账、查处逃废债等创造良好政策环境。金融机构要强化内部管理，深挖自身潜力，提高服务水平，增强竞争力。坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线，为经济持续健康发展作出新贡献。”李克强称。
他指出，要保持流动性合理充裕和信贷总量适度增长，加大定向调控力度，支持重点领域、薄弱环节和小微企业，降低服务收费。加强对信贷的分类指导，做到有扶有控。支持先进制造等新兴产业发展和传统产业升级改造，进一步改善续贷管理，对市场前景好、暂时有困难的企业不断贷、不抽贷，对破产重组企业提供必要资金支持。
发挥开发性政策性金融作用，加大对棚改、水利、中西部铁路等领域的金融服务。为PPP等方式安排合理融资渠道，更有效吸引社会资金参与扩大公共产品和服务供给。发挥国家引导基金、政府融资担保体系等作用，鼓励金融机构积极提供适应大众创业、万众创新的金融产品和服务，培育经济新动能。
**提高金融调控和服务的有效性**
李克强指出，改革开放是推动金融发展的强大动力。中国货币池子里的水不少，但向实体经济传导仍存在不少体制机制障碍，对此靠大水漫灌无济于事，而是要依靠改革开放加以破解，提高金融调控和服务的有效性。
一是推动形成多层次、广覆盖、差异化的金融机构体系。放宽金融行业准入，加快发展中小金融机构和民营银行，鼓励互联网金融依托实体经济规范有序发展。
二是健全金融产品市场化定价机制，进一步推进利率市场化改革，逐步完善人民币汇率形成机制，保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。三是突出加强制度建设，继续积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场，规范发展区域股权交易市场，健全和完善债券市场格局，拓宽直接融资渠道。
四是推进保险业创新发展，增强保险保障、资金融通和财富管理功能，运用保险投资基金扩大有效投资，更好服务经济发展。五是促进金融业更高水平对外开放。有序推进人民币资本项目可兑换，进一步放宽外资市场准入门槛，用好自贸试验区作为金融双向开放的试验平台，推广可复制经验。创新外汇储备使用方式，扩大“两优”贷款规模和使用范围，多种方式为“一带一路”建设和国际产能合作提供全方位服务。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。