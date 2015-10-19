李克强：坚持稳健货币政策取向 保持流动性合理充裕

路透北京10月19日 - 中国国务院总理李克强在金融企业座谈会上强调，继续推进金融改革，有效服务实体经济，要继续坚持稳健的货币政策取向，保持政策松紧适度，增强针对性和灵活性，保持流动性合理充裕和信贷总量适度增长。

人民日报周一报导，李克强指出，当前经济面临下行压力，要在保持宏观政策稳定的同时，引导金融机构有效破解融资难、融资贵，加大对实体经济的支持。进一步推进利率市场化改革，逐步完善人民币汇率形成机制。

李克强强调，要维护金融稳健运行，有效防范和化解金融风险，引导和稳定社会预期。不断完善金融监管框架，加强协调，消除监管盲点，提高监管有效性。加快健全系统性风险监测评估防范体系和应急处置机制，严厉查处非法集资等违法违规行为。

“有关方面要进一步完善金融机构激励约束机制，并为他们核销呆坏账、查处逃废债等创造良好政策环境。金融机构要强化内部管理，深挖自身潜力，提高服务水平，增强竞争力。坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线，为经济持续健康发展作出新贡献。”李克强称。

他指出，要保持流动性合理充裕和信贷总量适度增长，加大定向调控力度，支持重点领域、薄弱环节和小微企业，降低服务收费。加强对信贷的分类指导，做到有扶有控。支持先进制造等新兴产业发展和传统产业升级改造，进一步改善续贷管理，对市场前景好、暂时有困难的企业不断贷、不抽贷，对破产重组企业提供必要资金支持。

发挥开发性政策性金融作用，加大对棚改、水利、中西部铁路等领域的金融服务。为PPP等方式安排合理融资渠道，更有效吸引社会资金参与扩大公共产品和服务供给。发挥国家引导基金、政府融资担保体系等作用，鼓励金融机构积极提供适应大众创业、万众创新的金融产品和服务，培育经济新动能。

**提高金融调控和服务的有效性**

李克强指出，改革开放是推动金融发展的强大动力。中国货币池子里的水不少，但向实体经济传导仍存在不少体制机制障碍，对此靠大水漫灌无济于事，而是要依靠改革开放加以破解，提高金融调控和服务的有效性。

一是推动形成多层次、广覆盖、差异化的金融机构体系。放宽金融行业准入，加快发展中小金融机构和民营银行，鼓励互联网金融依托实体经济规范有序发展。

二是健全金融产品市场化定价机制，进一步推进利率市场化改革，逐步完善人民币汇率形成机制，保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定。三是突出加强制度建设，继续积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场，规范发展区域股权交易市场，健全和完善债券市场格局，拓宽直接融资渠道。

四是推进保险业创新发展，增强保险保障、资金融通和财富管理功能，运用保险投资基金扩大有效投资，更好服务经济发展。五是促进金融业更高水平对外开放。有序推进人民币资本项目可兑换，进一步放宽外资市场准入门槛，用好自贸试验区作为金融双向开放的试验平台，推广可复制经验。创新外汇储备使用方式，扩大“两优”贷款规模和使用范围，多种方式为“一带一路”建设和国际产能合作提供全方位服务。（完）