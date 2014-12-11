中国重申积极财政稳健货币 意在避免政策冒进--申万

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京12月11日 - 中国中央经济工作会议重申坚持积极财政政策和稳健货币政策。申银万国证券认为，继续沿用此前提法意在避免政策冒进，呼应新常态的政策要有定力。
“财政政策要有力度是新的提法，怎么叫有力度，除了减税之外，更需要增支，”申万首席宏观分析师李慧勇点评称，“预计中央财政支出规模和赤字规模都将扩大，预计赤字率将提升到2.5%甚至更高。”
至于货币政策要更加注重松紧适度，他认为，尽管官方没有说进一步放松，但毫无疑问现在是偏紧的，政策尤其是利率政策调整滞后于经济下行和物价下行，“松紧适度实质上是说现在太紧了，要宽松。”
他并维持未来12个月最多可以有三次降息，六次降准的判断。
中央还提出要促进“三驾马车”（出口、投资和消费）更加均衡地拉动增长。在李慧勇看来，三驾马车都会刺激，但只有投资才最给力，明年基建无论是国内还是“一带一路”（丝绸之路经济带和海上丝绸之路）代表的“走出去”都将得到大发展。
中国中央经济工作会议周四闭幕，会议提出明年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。
同时，还要优化经济发展空间格局，重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，争取明年有个良好开局。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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