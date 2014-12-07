货币政策难改善结构性问题 应改革金融并降储蓄率--专家

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京12月6日 - 中国大型投行--中金公司首席经济学家梁红周六表示，短期微调政策都是逆周期的政策调整，对长期难有很大影响。依靠货币政策难以改善结构性问题，只有改革中国金融体系，并将储蓄率降下来，才能改善杠杆率和投资效率的问题。
她在北京一论坛上称，中国普通民众储蓄率在下降，但近年来机关团体存款的比例上升，政府机关、事业单位已成为储蓄的净提供者，因此政府应将这部分资金进一步释放出来。
“如果大家关心杠杆率的问题、关心投资的问题，解决问题的办法一定是打破股权融资现在的一些制度性的障碍。”梁红说。
她指出，注册制的真正实行，政府储蓄，特别是沉睡在银行里的资金，能够有效释放出来作为投资和资本金，或者减税、减费给企业和居民的消费进一步减轻负担，都可以有效地改善杠杆率和投资效率的问题。
她认为，中国金融体系将储蓄转化成有效投资的能力极差，造成国内投资不畅，大量投资外流。未来改革方向正确的前提下，中国仍可以保持一个相当中高速的发展。
她并提到，上次国企改革后，国企资本回报率出现快速上升，成为支撑上次股市牛市的根基。很多投资者过去对国企改革的预期极低，但现在出现积极的变化后，投资者参与国企改革的回报也将是较大的。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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