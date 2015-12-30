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中国财经 | 2015年 12月 30日 星期三 10:36 BJT

中国外管局：三季度经常账户顺差收窄 资本和金融账户转为顺差

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布数据显示，三季度中国经常账户顺差603亿美元，较二季度收窄。其中，货物贸易顺差1,599亿美元，服务贸易逆差663亿美元。

同期资本和金融账户则转为顺差114亿美元。其中，资本账户逆差0.2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,491亿美元，储备资产减少1,605亿美元。

外管局数据并显示，前三季度，中国经常账户顺差2,089亿美元，其中，货物贸易顺差4,165亿美元，服务贸易逆差1,607亿美元。

前三季度资本和金融账户逆差470亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差2,750亿美元，储备资产减少2,277亿美元。

外管局此前数据显示，中国二季度经常账户顺差730亿美元，资本和金融账户逆差406亿美元，国际储备资产增加131亿美元。2015年上半年，经常账户顺差1,486亿美元，资本和金融账户逆差585亿美元，储备资产减少671亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)

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