推动增设口岸进境免税店 继续清理规范进出口环节收费--中国海关

路透北京11月25日 - 中国海关总署日前出台进一步促进外贸稳定增长若干措施，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、推动增设口岸进境免税店，以及进一步清理和规范进出口环节收费等。

海关总署网站周三刊登新闻稿并称，要进一步推动加工贸易创新发展，包括积极创新和复制自由贸易试验区海关监管制度、推动海关特殊监管区域整合优化、完善加工贸易管理模式。

“当前，外贸企业面临的各类成本不断上升，降低企业经营成本对企业的生存和发展比以往任何时候都更重要，不少企业对减少进出口环节收费抱有较大期待。”海关称。

具体来看，清理收费包括放开电子口岸预录入系统（QP系统）的准入限制、规范舱单传输收费、推动降低转关运输监管车辆收费、加快推动对查验没有问题的企业免除吊装、移位、仓储等费用的政策落地。

海关称，要进一步改进通关监管服务，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、优化查验监管机制、继续推广“双随机”抽查机制、实施统一社会信用代码改革、推动增设口岸进境免税店等。

以美元计价，中国10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；10月进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅。传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。（完）