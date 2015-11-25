推动增设口岸进境免税店 继续清理规范进出口环节收费--中国海关

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月25日 - 中国海关总署日前出台进一步促进外贸稳定增长若干措施，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、推动增设口岸进境免税店，以及进一步清理和规范进出口环节收费等。
海关总署网站周三刊登新闻稿并称，要进一步推动加工贸易创新发展，包括积极创新和复制自由贸易试验区海关监管制度、推动海关特殊监管区域整合优化、完善加工贸易管理模式。
“当前，外贸企业面临的各类成本不断上升，降低企业经营成本对企业的生存和发展比以往任何时候都更重要，不少企业对减少进出口环节收费抱有较大期待。”海关称。
具体来看，清理收费包括放开电子口岸预录入系统（QP系统）的准入限制、规范舱单传输收费、推动降低转关运输监管车辆收费、加快推动对查验没有问题的企业免除吊装、移位、仓储等费用的政策落地。
海关称，要进一步改进通关监管服务，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、优化查验监管机制、继续推广“双随机”抽查机制、实施统一社会信用代码改革、推动增设口岸进境免税店等。
以美元计价，中国10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；10月进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅。传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。