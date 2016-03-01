独家：中国计划在未来两三年裁减500-600万国企员工--消息人士

路透北京3月1日 - 据与中国领导层有联系的两位消息人士透露，作为抑制工业产能过剩和污染计划的一部分，中国政府计划在未来两三年内从“僵尸企业”中裁减500-600万名员工。

其中一位消息人士称，中国政府计划在供应过剩行业中裁员500万人，这将是中国政府近20年来最大规模的裁员计划。

1998-2003年的国有企业重组活动导致裁员约2,800万人，中央政府为此支出约731亿元人民币(112亿美元)安置资金。

另一位与政府领导层有联系的消息人士则称裁员人数在600万。由于未获授权向媒体置评政治敏感性话题，两位消息人士均要求匿名。

工信部未立即回应相关置评请求。

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周一称，中国预计将在煤炭和钢铁两个行业裁员180万人，但他并未给出具体时间表。(完)