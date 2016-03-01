独家：中国计划在未来两三年裁减500-600万国企员工--消息人士

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月1日 - 据与中国领导层有联系的两位消息人士透露，作为抑制工业产能过剩和污染计划的一部分，中国政府计划在未来两三年内从“僵尸企业”中裁减500-600万名员工。
其中一位消息人士称，中国政府计划在供应过剩行业中裁员500万人，这将是中国政府近20年来最大规模的裁员计划。
1998-2003年的国有企业重组活动导致裁员约2,800万人，中央政府为此支出约731亿元人民币(112亿美元)安置资金。
另一位与政府领导层有联系的消息人士则称裁员人数在600万。由于未获授权向媒体置评政治敏感性话题，两位消息人士均要求匿名。
工信部未立即回应相关置评请求。
中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周一称，中国预计将在煤炭和钢铁两个行业裁员180万人，但他并未给出具体时间表。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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