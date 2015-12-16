中国经济正处一轮周期低谷中 但发展潜力远未结束--央行货币政策委员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月16日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲称，现在中国经济是在一轮周期的低谷当中，但不要把低谷当成常态；从长远来看，中国经济发展的潜力远远没有结束。
证券时报周三援引他近日在一峰会上称，与1995年后的经济发展相同，目前中国经济仍面临产能过剩、债务危机、通货紧缩等问题。对于今后的大势，只能说调整还没有走完。近期来讲，明年、后年的经济不可能恢复正常。
“今年仍然有可能止跌，但也许明年还会下跌，因为有一些问题还没有解决，这么多的产能过剩、坏账，互联网金融问题和地方融资平台的坏账。”他说。
樊纲认为，2011年中国经济开始下滑，告别过热，这属于软着陆，中国政府能够控制不让泡沫马上破，有序、逐步地解决各种问题。而软着陆比起局部风险酿成系统性风险的崩盘要好很多，“到不了经济衰退的地步，到不了企业大规模倒闭破产的地步，这就是好处，坏处就是时间持续会比较长。”
他并指出，在经济调整过程中，企业重组或倒闭的情况虽会发生，但同时也意味着新的商业模式能够得到发展与利用。只有经过经济周期的考验，企业发展才能更加持久，才能把握未来增长机会。
中国今年经济增长预期目标为7%左右。在全球经济增长放缓的背景下，今年前三季度中国经济增长6.9%。近日公布的11月经济指标显示中国经济略有企稳，但房地产投资一路下行且产能过剩仍难消化，弱势格局暂难改观。（完）
(发稿 马蓉; 审校 李文科/张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。