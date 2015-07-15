美克国际获腾讯、华人文化董事长等入股--联交所

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月15日 - 据香港联交所周三资料显示，中国运动服饰销售商--美克国际(0953.HK)获腾讯控股(0700.HK)、华人文化传媒董事长黎瑞刚及电视广播(0511.HK)主席陈国强等人入股，认购价值39.6亿港元的股份。
美克国际股份自上周二（7日）起暂停买卖，公司称将有待发出有关公司建议筹资活动的公布。
联交所权益披露显示，腾讯控股、黎瑞刚与陈国强于7月8日按每股0.2港元，分别买入美克国际53亿股、135亿股及10亿股股份，股份价格较公司停牌前最后报价0.88港元折让77.3%。
以美克国际已发行股本约11.85亿股计算，腾讯控股、黎瑞刚与陈国强将持有的股份，相当于公司经扩大后已发行股本（假设没其他股份认购人）分别25.3%、64.3%及4.8%。
华人文化传媒亦为电视广播的股东。
美克国际2010年在香港主板上市。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。