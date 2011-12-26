中国明年或多次调降存准率 但不代表政策转向--人大财经委官员（更新版）

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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* 央行明年会较多采用准备金率手段
* 不应对人民币贬值担心和恐慌
* 人民币兑美元千分之五波幅仍够用
* 未来应结构性减税,鼓励实业发展
路透上海12月26日电---对於明年的货币政策走向,中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵预计,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段.如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.
中国证券报周一引述她并称,中国汇率改革的目标就是要使汇率有一定的灵活性,因此不应对贬值表示担心和恐慌.目前人民币兑美元CNY=CFXS千分之五的汇率波动限制依然够用,不必调整.
吴晓灵指出,过度扩张的财政政策和货币政策将影响实体经济的健康发展,因此2012年的政策选择是积极的财政政策和稳健的货币政策.
中国11月末外汇占款余额连续第二个月下降.中国央行已於12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.
曾任中国人民银行副行长的吴晓灵认为,最近人民币汇率波动是因为大量资金回到欧美自救,公众不应对此恐慌.
"之所以现在贷款减少和汇率贬值,是因为有大量的资金要变现回去到欧美市场自救.也有一些人对中国经济的发展有不确定性的看法,而市场和汇率有升有降,是市场正常的一种反应,不应该对此感到恐慌."她称.
前期因欧债危机恶化,人民币兑美元曾一度连续多日触及当日交易区间下限(亦称"跌停"),一些市场人士担忧外资已开始大量流出中国市场.
吴晓灵并指出,如果要推进利率市场化,首先要放低、放开贷款利率下限,最後才能放开存款利率的上限.
她还认为,中国未来应该着力于调整各项政策,形成结构性减税政策,鼓励实业发展,鼓励科技创新."现在中国经济还没有发展到高水平,但现在实业非常困难,很多人不愿意在实业投资,都到房地产、股票这些行业去投资了,这对中国经济的发展是非常不利的."
财政部部长谢旭人上周末亦表示,明年将实行结构性减税,将降低部分进口商品关税,增加能源资源产品、先进设备和关键零部件进口,将继续落实提高增值税、营业税起征点等减轻小微企业税费负担的各项政策,实施对小微企业的所得税优惠政策等.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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