中国股市大跌未影响戴姆勒对中国业务的乐观看法

路透北京8月24日 - 德国豪车生产商戴姆勒的中国业务负责人Hubertus Troska在北京向记者表示，戴姆勒仍将今年在华销量最低增长目标定在10%，并将奔驰(Mercedes-Benz)汽车销量目标定在远高于30万辆。

Troska在一家本地合资厂10周年庆祝活动举行前表示，他对股市大跌等“短期干扰”保持警惕，但长期前景要光明一些。

“我们仍自信，今年全年销量将远远高于30万辆，”他指的是旗下奔驰品牌汽车的销量。该品牌汽车2014年在华销量增长30%。(完)

(编译 汪红英；审校 张荻)

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