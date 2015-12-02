雅士利以1.5亿欧元向法国达能收购多美滋中国全部股权

路透香港12月2日 - 中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际(1230.HK)周三宣布，将以1.5亿欧元（约12.3亿港元）代价，向主要股东之一的法国达能(DANO.PA)收购从事婴幼儿配方奶粉业务的多美滋中国全部股权。

雅士利的声明称，公司将悉数以现金支付收购代价。收购除多美滋中国全部股权外，还包括根据商标许可协议、专利许可协议及商标转让协议将向多美滋中国许可或转让的权利。建议收购须获得中国商务部批准。

此交易为落实达能、雅士利及蒙牛乳业(2319.HK)三方在今年7月签署的谅解备忘录，达能拟向雅士利出售其所持多美滋中国的全部股权，并使用收购所获取的对价，通过中粮乳业投资认购蒙牛乳业发行的股份。

不过，今天发出的声明中，蒙牛乳业公布，在考虑所有有关因素后，蒙牛乳业将不会根据谅解备忘录向达能新加坡发行任何新股份。

蒙牛乳业股价由7月公布上述谅解备忘录后至今累计下跌约三成半。

达能亚洲持有雅士利25%股权，而蒙牛为持有雅士利51.04%股权的控股股东。

多美滋中国截至2014年底的总资产值及净资产值分别约5.25亿元及负10.51亿元人民币；2014年度的除税及非经常项目后亏损7.71亿元。

雅士利表示，多美滋中国主要在一、二线城市销售，尤其是华东地区如上海、南京、合肥。由于受到其品牌的限制，雅士利在该等城市的市场份额相对较低，收购将使公司渗入该等一、二线城市。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)