雅士利以1.5亿欧元向法国达能收购多美滋中国全部股权

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港12月2日 - 中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际(1230.HK)周三宣布，将以1.5亿欧元（约12.3亿港元）代价，向主要股东之一的法国达能(DANO.PA)收购从事婴幼儿配方奶粉业务的多美滋中国全部股权。
雅士利的声明称，公司将悉数以现金支付收购代价。收购除多美滋中国全部股权外，还包括根据商标许可协议、专利许可协议及商标转让协议将向多美滋中国许可或转让的权利。建议收购须获得中国商务部批准。
此交易为落实达能、雅士利及蒙牛乳业(2319.HK)三方在今年7月签署的谅解备忘录，达能拟向雅士利出售其所持多美滋中国的全部股权，并使用收购所获取的对价，通过中粮乳业投资认购蒙牛乳业发行的股份。
不过，今天发出的声明中，蒙牛乳业公布，在考虑所有有关因素后，蒙牛乳业将不会根据谅解备忘录向达能新加坡发行任何新股份。
蒙牛乳业股价由7月公布上述谅解备忘录后至今累计下跌约三成半。
达能亚洲持有雅士利25%股权，而蒙牛为持有雅士利51.04%股权的控股股东。
多美滋中国截至2014年底的总资产值及净资产值分别约5.25亿元及负10.51亿元人民币；2014年度的除税及非经常项目后亏损7.71亿元。
雅士利表示，多美滋中国主要在一、二线城市销售，尤其是华东地区如上海、南京、合肥。由于受到其品牌的限制，雅士利在该等城市的市场份额相对较低，收购将使公司渗入该等一、二线城市。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。