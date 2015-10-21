英特尔拟投资至多55亿美元 扩大中国大连工厂产能

路透10月21日 - 英特尔(INTC.O)称，未来几年公司或将投资至多55亿美元，以扩大公司在中国大连工厂的非挥发性记忆体(Non-Volatile Memory，NVM)的制造产能。

非挥发性记忆体是指当电流关掉后，存储在记忆体里的资料不会消失。这种记忆体有广泛用途，比如辨识金融交易诈骗模式、即时追踪疾病等。

英特尔称，3D NAND技术可能也将于2016年下半年在大连工厂投入初产，该技术是英特尔与美光(Micron Technology)(MU.O)联合开发的。

英特尔一直指望其数据中心业务，帮助抵消个人电脑晶片需求下滑的影响，后者是英特尔最大的收入来源。(完)