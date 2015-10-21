英特尔拟投资至多55亿美元 扩大中国大连工厂产能

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透10月21日 - 英特尔(INTC.O)称，未来几年公司或将投资至多55亿美元，以扩大公司在中国大连工厂的非挥发性记忆体(Non-Volatile Memory，NVM)的制造产能。
非挥发性记忆体是指当电流关掉后，存储在记忆体里的资料不会消失。这种记忆体有广泛用途，比如辨识金融交易诈骗模式、即时追踪疾病等。
英特尔称，3D NAND技术可能也将于2016年下半年在大连工厂投入初产，该技术是英特尔与美光(Micron Technology)(MU.O)联合开发的。
英特尔一直指望其数据中心业务，帮助抵消个人电脑晶片需求下滑的影响，后者是英特尔最大的收入来源。(完)
(编译 王颖；审校 王兴亚)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。