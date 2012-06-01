大连有望成第五个国家级新区--报载

路透北京6月1日电---中国第五个国家级新区有望成立.中国证券报周五报导,有关在大连设立国家级新区的实施意见在部委层面徵求意见後,近期或能上报.

这是继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区和浙江舟山群岛新区之後,又一国家级新区,将助大连获得财政、金融、贸易等多项优惠政策,更好地吸引外资.

报导援引东北财经大学副校长武献华称,大连是东北对外开放的窗口和龙头,立足大连建设国家级新区作为全国政协委员,既是国家区域战略布局的重大选择,也是服务和带动东北振兴的现实需要.他曾在今年"两会"(全国政协和人大会议)上提出《关於在大连设立国家级新区的提案》.

大连新市区集中了经济技术开发区、保税(港)区、出口加工区、金石滩旅游度假区等国家级开放功能区,国内生产总值(GDP)占大连市的36%,电子信息、高端装备制造、汽车、石化、港航物流等产业集群具备较强的竞争力,其外贸进出口总额占东北的20%,对日韩贸易占东北的38%.

报导引用有关人士指出,从东北来看,随着老工业基地进入全面振兴的新阶段,迫切需要一个功能强、辐射作用大的新引擎来带动.

而且,利用大连与日韩的人缘地缘优势和开放合作基础,设立新的特殊开放功能区,可以先行探索投资、贸易便利化的有效途径,为推进自由贸易区谈判提供有力支撑.

中国、日本和韩国在5月的一次峰会上达成一致,将展开三方自由贸易协定的协商,他们称此举会有助於抵御全球经济动荡.辽宁大连、江苏连云港及山东青岛、威海、烟台等多个城市,均有意申请成为中日韩自由贸易先行区.

国家级新区是指新区的成立乃至于开发建设上升为国家战略,总体发展目标、发展定位等由国务院统一规划和审批,相关特殊优惠政策和权限由国务院直接批复,在辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策,鼓励新区进行各项制度改革与创新的探索工作,规格一般为副部级.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

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