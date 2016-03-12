综述：中国2月新增信贷明显回落 融资需求仍弱宽松政策难转向

作者/吴芳

路透上海/北京3月11日 - 中国2月新增信贷较上月大幅回落超七成，月末广义货币供应量(M2)增速亦较上月有所回落。分析人士表示，2月新增信贷远低于预期与监管部门的＂窗口指导＂因素有关，虽然中长期贷款增加较多，贷款结构有所优化，但实体经济整体实际资金需求仍弱势难改。

他们并认为，2月通胀数据超出预期，但可持续性并不强，短期暂难对政策放松形成擎肘，在宏观经济稳增长以及供给侧改革加快背景下，仍需宽松货币政策保驾护航。

“2月新增信贷7,266亿，这是一个比较低的数字，可能会有负向的预期冲击，但也不用过于恐慌。一则草根调研显示2月上半月信贷需求依然高涨，7,500亿以下的信贷可能有窗口指导痕迹。”方正证券分析师郭磊称。

光大证券固定收益分析团队亦认为，2月信贷大幅低于预期，在现阶段供给侧改革的大背景下，政府和央行也不希望看到过快的信贷增长阻碍传统行业产能出清，影响经济结构调整。

他们并指出，整体来看，在经济增长和结构调整矛盾长期存在情况下，信贷政策大概率维持中性，1月份天量信贷的情况不会再出现，未来增长基本保持平稳。预计国内经济在内外需持续低迷的情况下，一季度仍然会出现下滑。未来随着地产和基建投资的企稳，二季度经济会出现企稳态势。

央行周五公布数据显示，2月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.3%，稍低于路透调查中值13.8%；2月新增人民币贷款7,266亿元，远低于1.2万亿元的路透调查中值；2月末人民币各项贷款余额同比增长14.7%，亦低于路透15.2%的调查中值。

央行数据并显示，2月社会融资规模增量为7,802亿元人民币，比上年同期减少5,807亿元，比上月减少2.65万亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加8,105亿元，同比少增3,332亿元。

寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI再度迈进“2时代”。未来猪肉价格还将延续上涨，再加上货币偏于宽松调节、大宗商品长周期反弹，都预示着中国通胀中枢趋于上行。

中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。

**稳增长仍需政策宽松仍有空间**

兴业证券固定收益分析师唐跃则表示，2月信贷有被指导的因素，结合1月来看，前两个月投放超过3.2万亿信贷，规模仍不低；不过资金流向可能是政府平台和居民购房等，实体内生性资金需求预计仍然较弱。

“央行控制银行信贷投放节奏，体现宏观审慎意图。不过政策稳增长的基调明显，接下来需要关注3月份信贷以及其他稳定总需求的政策，”他并指出。

中国央行副行长易纲周五称，货币政策总量还是稳健，局部偏松，比如通过抵押补充贷款（PSL）发放棚户区贷款。他是在全国两会间隙对记者发表上述评论的。今年政府工作报告提出，稳健的货币政策要灵活适度。今年广义货币M2预期增长13%左右，社会融资规模余额增长13%左右。

国务院发展研究中心研究所王洋则认为，经济未好转，1月高信贷数据本身不可持续，加之过年，也影响了信贷投放。当然，如果把两个月数据放在一起看，会稍微好一点。

对于未来的货币政策走势，他并指出，降准仍有空间和可能。因为即使2月外汇占款降幅收窄，但也没有改变基础货币不足的状况。价格工具上，如果不能降息，公开市场逆回购利率也有可能下调，以引导市场利率水平下行。

中国央行公开市场本周逆回购小量平价操作，降准后公开市场连续两周净回笼累积逾万亿，已超过上周降准所释放的流动性。周中市场上一度有逆回购利率将被调降的传闻，不过央行近两日公开市场的稳健操作将传闻证伪，七天逆回购利率继续稳稳地定在2.25%，自2015年10月降准之后，已近5个月未有过变化。

此外，中国央行已于2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，以保持金融体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。(完)

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