《吴海英专栏》中国9月进口增速大幅下挫 与基期虚假进口过高有关

（作者吴海英为路透中文特邀专栏作家，现就职中国社科院世经政所，本文仅代表作者个人观点，与所在机构无关。）

10月13日海关总署公布的进口数据显示，中国进口增速在9月出现了超预期的大幅下挫，以美元计进口同比增速为-20.4%，较8月的-13.8%继续恶化。其中加工贸易进口增速恶化程度最为明显，由8月的-12.6%骤降至-32.4%，为2008年金融危机以来的次低点。

就9月进口大幅回落的原因，现有分析都只强调内需不振和大宗商品价格下跌，忽略了基期加工贸易进口虚假高报带来的影响。剔除其干扰，9月进口增速大约为-16.5%，较8月回落的程度明显减少，且较8月的降幅在收窄而不是放大。

**去年同期加工贸易进口出现了明显高报**

首先，去年9月加工贸易进口增速异常高于外需增速，存在虚假高报。加工贸易进口的性质和目的是为了加工贸易出口，直接与外需相关。因此，加工贸易进口增速与加工贸易出口增速、中国贸易伙伴从中国进口增速紧密相连。从数据上看，2009年1月至2015年9月，加工贸易进口增速与加工贸易出口增速相关度为0.89，与中国13个主要贸易伙伴从中国进口增速的相关度为0.71，加工贸易出口增速与中国13个主要贸易伙伴从中国进口增速的相关度为0.88，验证了三者具有相关性的逻辑推论。

基于贸易伙伴提供的从中国进口数据（外需）更为可靠的判断，如果某一时期加工贸易进口增速与外需增速存在明显差异，那么加工贸易进口很可能存在虚报。2014年9月，中国加工贸易进口同比增速为29.7%，异常高于13个主要贸易伙伴提供的从中国进口10.1%的增速，而相邻7-8月二者增速基本一致。7-8月，中国加工贸易进口增速分别为2.4%、3.4%，13个主要贸易伙伴从中国进口增速分别为4.2%、1.7%。

其次，去年9月加工贸易出口与加工进口的比例出现了异常偏低的现象，加工贸易进口很可能高报。该比例代表加工贸易中单位进口原材料所对应的出口额，在2012年至2015年9月之间除了几个异常点外（往往是虚假贸易高发点），其它月份均稳定保持在1.75附近。去年9月便是一个异常点，该比例只有1.47，意味著作为分母的加工贸易进口异常增多，并没有带来应该有的加工贸易出口。同期可能影响该比例的其他因素如人民币实际有效汇率并没有出现异常，因此，去年9月加工贸易进口很可能虚高。

**虚报进口或为配合出口虚假高报**

2014年9月，加工贸易进口虚高伴随着中国出口的虚高。后者体现在去年9月：中国提供的对香港出口同比增长34%，显着大于香港提供的从中国进口5.6%的增长水平；中国总出口同比增长15.1%，明显高于出口生产企业4.5%的出口交货值增速，明显高于3.1%的出口货物结汇增速；中国贵金属出口同比增长678%，9月单月出口比上半年26亿美元的平均值多出82亿美元等等。

加工贸易进口虚高很可能是为了配合出口的虚假高报。实现的途径是虚假出口货物出关后，部分货物又以加工贸易进口的方式再次入关，然后货物再次出口和进口，循环往复。选择的地点可能包含保税区等享有“免证、免税、保税”政策，实行“境内关外”运作方式，利于转口贸易的特殊监管区。2014年9月，保税区出口同比增长97%，出口额116亿美元，大幅高于同年前8月60亿美元的平均值，出现了明显的虚高。其中，深圳福田、沙头角、盐田保税区出口虚高最为明显（与同期中国对香港出口异常升高相对应），9月其出口同比增长176%，出口额79亿美元，大大高于同年前8月其出口28亿美元的平均值。

虚假高报出口的目的很可能是为了获取出口退税。因为出口退税增速快速上升，和虚高的出口增速基本同步，而同期出口货物结汇增速仍在持续走低，出口高报部分没有完全结汇成人民币进入内地套利。

排除基期虚假加工贸易进口，今年9月进口增速较8月回落程度明显减少。

**数据调整后的降幅收窄**

根据以上分析，有两种去除虚假加工贸易进口的方法，原则是以中国主要贸易伙伴从中国进口增速作为调整依据。

第一种估算方法是，将中国13个主要贸易伙伴提供的从中国的进口增速，作为同期中国加工贸易进口增速的一个近似替代。那么去年9月中国加工贸易进口增速将由29.7%变为10.1%，相应加工贸易进口额将减少84.7亿美元。今年9月加工贸易进口增速将由没有调整的-32.4%变为-20.4%，中国总进口增速将由-20.4%变为-16.7%。

第二种估计方法是，将中国13个主要贸易伙伴提供的从中国的进口增速，作为同期中国加工贸易出口增速的一个近似替代，再将2014年前8月加工贸易出口与加工贸易进口比例的平均值1.71代替异常偏低的9月值1.47。从而去年9月中国加工贸易进口增速将由29.7%变为8.7%，相应加工贸易进口额将减少90.1亿美元。今年9月加工贸易进口增速将由没有调整的-32.4%变为-19.4%，中国总进口增速将由-20.4%变为-16.4%。

以上两种估计表明，占总进口27%左右的加工贸易进口基期虚高，将对今年9月进口增速产生显着的影响。排除基期虚高干扰后，9月进口增速大约为-16.5%，虽然较8月的-13.8%仍在下降，但降幅已经明显减少。同时，调整后的9月进口增速较8月的降幅已经在收窄：8月较7月下降5.7个百分点，而9月较8月下降2.7个百分点。