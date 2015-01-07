数据观测：12月出口增速料温和反弹 内需不足将拖累进口增速恶化

* 公布内容: 中国2014年12月进出口数据

* 公布时间: 1月13日（周二）

--调查结果:

指标 12月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 6.8 1.0~11.0 4.7 4.3 24

进口(%) -7.4 -10.0~4.0 -6.7 8.3 24

贸易顺差(亿美元) 498.5 282~609 544.7 256.4 26

--数据要点：

最新路透调查结果显示，高基数效应的消除有助中国2014年12月出口增速反弹，但回升幅度有限；进口增速受累于内需不足与大宗商品价格回落，料会续降；同期贸易顺差预计基本持稳，仍将高企。

交通银行指出，12月中旬俄罗斯面临卢布危机，地缘政治因素及经济环境对国际海运市场带来巨大冲击。但随着中国与东盟、俄罗斯经贸往来加深，“一带一路”战略规划落实，将促进对外经贸发展。

进口方面，因内需疲弱，去库存过程进口增长缓慢。大宗商品价格低位震荡，澳大利亚将2015年铁矿石价格预期下调33%，将影响以金额计算的进口数据增长。去库存和去产能过程还将延续，内需不振对进口实际需求难以显着改善。但实施积极的进口促进战略，促进国

际收支平衡，加强技术、产品和服务进口，有助于今后进口增长。

“从CCFI（中国出口集装箱运价指数）、SCFI（上海出口集装箱运价指数）的高频数据看，中国出口运价指数在12月第一周前后见底，12月整体好于11月。所以我们预计12月出口将有小幅回升。”申银万国证券在研报中称。

中金公司亦认为，美国经济复苏更加明确，外需弱复苏将带动中国出口同比增速反弹至7%；但内需延续相对疲弱态势，油价和大宗商品价格回落，进口同比增速降至-10%。

“短期看，内需疲弱，外需相对改善，因此在逆周期的政策调节工具中，应首选有助于扩大内需的降息、降准和财政政策，而不是补贴外需的汇率贬值。”中金公司称。

此前中国财政部发布2015年关税实施方案的通知称，自2015年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适当降低煤炭产品出口关税税率，适当提高天然橡胶等商品的进口暂定税率水平。此外，首次实施进口暂定税率和进一步降低税率的产品包括光通信用激光器、全自动铜丝焊接机等先进制造业所需的设备、零部件等。

以下为本次路透调查结果：

出口 进口 贸易顺差

（同比%） （同比%） （亿美元）

德意志银行 3.0 -10.0 497

申银万国证券 8.9 -8.6 598

国信证券 3.0 -5.0 405

法国兴业银行 8.0 -5.0 514

兴业银行 7.0 -8.0 550

High Frequency 11.0 0.3 483

国金证券 5.7 -7.8 513

华侨银行 2.0 -10.0 480

华宝信托 2.8 -9.1 480

汇丰银行 7.0 -10.0 590

光大证券 5.2 -2.3 403

招商证券 7.5 -5.0 500

法国巴黎银行 10.0 -8.0 609

满地可银行 ~ ~ 485

瑞银集团 6.5 -7.0 515

中信证券 1.0 -0.5 282

中金公司 7.0 -10.0 582

交通银行 7.0 -1.0 420

美国银行 5.5 -7.0 494

Action Economics ~ ~ 460

4cast 5.9 -6.6 500

华融证券 5.0 -8.0 500

东方汇理银行 9.8 -4.1 534

渣打银行 3.5 -8.0 480

中银国际 9.0 4.0 366

摩根大通 9.2 -9.1 608

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 杨淑祯)

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