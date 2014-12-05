数据观测：中国11月出口料重回个位数增长 贸易顺差小幅回落

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
* 公布内容: 中国2014年11月进出口数据
* 公布时间: 12月8日（周一）
--调查结果ECONCN:
指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) 8.1 1.5~11 11.6 12.7 18
进口(%) 3.8 -2.0~6.3 4.6 5.3 18
贸易顺差(亿美元) 435 330~506 454.1 338 17
--数据要点：
最新路透调查结果显示，受基数效应与人民币有效汇率升值影响，中国11月出口料告别此前持续两个月的双位数增长，而内需疲软和全球大宗商品价格走低继续冲击进口；同期贸易顺差预计仍将基本持平于上月。
接受调查的18位分析师调查中值显示，11月出口和进口料分别同比增长8.1%和3.8%，当月贸易顺差料小幅回落至435亿美元。
“高盛领先指数(GLI)显示11月份全球增长势头略有放缓，人民币有效汇率升值和对于出口商高报数据的打击可能为出口环比增速带来了更大压力。”高盛高华证券在报告中称。
中信证券报告认为，美国复苏提速、新兴市场支撑作用较前期增强，出口将延续回暖趋势；然而基数效应将决定外贸的同比走势，尽管外贸边际改善，但‘难敌’基数跳升，11月进出口同比增速将大幅回调。
亦有分析认为，在圣诞节临近之际，中国出口增速将保持稳定。
招商证券报告认为，美国经济持续复苏，有助于中国出口形势的改善，进口方面，由于国内经济仍无起色，进口需求有限，且原油等大宗商品价格大幅下跌也将对11月进口增速造成一定的冲击。
不过中信证券指出，近期国务院出台促进口的政策，加之“出口引致的进口需求”回暖，进口也将有边际改善，表现为进出口金额的边际增加和环比增速的小幅回升。
为稳定外贸进口，中国国务院办公厅11月初发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口。完善国家储备体系，支持和鼓励企业建立商业储备。此举旨是落实9月底国务院常务会议确定的加强进口的政策措施。
以下为本次路透调查结果：
出口（同比%） 进口（同比%） 贸易顺差（亿美元）
美国银行 9.3 3.8 462
中银国际 9.5 4.0 462.2
交通银行 8.0 5.0 415
中金公司 10.0 2.0 506
招商证券 10.1 4.0 460
中信证券 4.0 1.1 400
德意志银行 9.0 5.0 435
广东发展银行 8.2 3.9 450
海通证券 8.4 1.8 477
华融证券 8.0 6.0 398
华宝信托 5.3 1.0 330
兴业证券 8.0 5.0 410
兴业银行 1.5 -2.0 400
联讯证券 11.0 6.3 ~
上海证券 8.8 6.9 400
申银万国证券 8.1 2.8 453
法兴银行 7.0 3.0 429
瑞银集团 8.0 3.0 449
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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