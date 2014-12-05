数据观测：中国11月出口料重回个位数增长 贸易顺差小幅回落

* 公布内容: 中国2014年11月进出口数据

* 公布时间: 12月8日（周一）

--调查结果ECONCN:

指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

出口(%) 8.1 1.5~11 11.6 12.7 18

进口(%) 3.8 -2.0~6.3 4.6 5.3 18

贸易顺差(亿美元) 435 330~506 454.1 338 17

--数据要点：

最新路透调查结果显示，受基数效应与人民币有效汇率升值影响，中国11月出口料告别此前持续两个月的双位数增长，而内需疲软和全球大宗商品价格走低继续冲击进口；同期贸易顺差预计仍将基本持平于上月。

接受调查的18位分析师调查中值显示，11月出口和进口料分别同比增长8.1%和3.8%，当月贸易顺差料小幅回落至435亿美元。

“高盛领先指数(GLI)显示11月份全球增长势头略有放缓，人民币有效汇率升值和对于出口商高报数据的打击可能为出口环比增速带来了更大压力。”高盛高华证券在报告中称。

中信证券报告认为，美国复苏提速、新兴市场支撑作用较前期增强，出口将延续回暖趋势；然而基数效应将决定外贸的同比走势，尽管外贸边际改善，但‘难敌’基数跳升，11月进出口同比增速将大幅回调。

亦有分析认为，在圣诞节临近之际，中国出口增速将保持稳定。

招商证券报告认为，美国经济持续复苏，有助于中国出口形势的改善，进口方面，由于国内经济仍无起色，进口需求有限，且原油等大宗商品价格大幅下跌也将对11月进口增速造成一定的冲击。

不过中信证券指出，近期国务院出台促进口的政策，加之“出口引致的进口需求”回暖，进口也将有边际改善，表现为进出口金额的边际增加和环比增速的小幅回升。

为稳定外贸进口，中国国务院办公厅11月初发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口。完善国家储备体系，支持和鼓励企业建立商业储备。此举旨是落实9月底国务院常务会议确定的加强进口的政策措施。

以下为本次路透调查结果：

出口（同比%） 进口（同比%） 贸易顺差（亿美元）

美国银行 9.3 3.8 462

中银国际 9.5 4.0 462.2

交通银行 8.0 5.0 415

中金公司 10.0 2.0 506

招商证券 10.1 4.0 460

中信证券 4.0 1.1 400

德意志银行 9.0 5.0 435

广东发展银行 8.2 3.9 450

海通证券 8.4 1.8 477

华融证券 8.0 6.0 398

华宝信托 5.3 1.0 330

兴业证券 8.0 5.0 410

兴业银行 1.5 -2.0 400

联讯证券 11.0 6.3 ~

上海证券 8.8 6.9 400

申银万国证券 8.1 2.8 453

法兴银行 7.0 3.0 429

瑞银集团 8.0 3.0 449

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。