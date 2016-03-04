数据观测：高基数及春节因素料拉低中国2月出口增速 并收窄贸易顺差

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
--调查结果:
指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) -12.5 -6.0~-20.0 -11.2 48.3 31
进口(%) -10.0 -20.0~10.5 -18.8 -20.5 31
贸易顺差(亿美元 501.5 350~640 632.90 606.19 30
)
--数据要点：
路透综合31家机构预测中值结果显示，因外贸出口先导指数有止跌企稳迹象，2月出口前景或有改善，但受制于去年较高基数，以及另外全球需求仍不强劲，2月出口同比降幅料扩大。
预测中值结果显示，在大宗商品价格反弹，企业补库存等因素作用下，进口增速跌幅将出现收窄，但内需仍面临较大困难，2月进口整体状况仍较为疲软；剪刀差缩小情况下，贸易顺差预计将较之前收窄。
“外贸继续深陷下跌。欧美企业信心指数仍然疲弱，加之去年基数较高，我们估计2月出口同比跌幅可能进一步扩大至19%，而内需疲弱可能拖累进口同比再跌15%左右。”瑞银集团最新预测报告称。
中金宏观团队则认为，春节前移以及人民币贬值预期下虚假贸易或许会抬高进口额，预计2月进口同比降幅收窄，相应地2月贸易顺差或降至390亿美元左右，但顺差高企态势不会变。
招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，今年2月受到的春节的季节性影响可能强于去年；预计经济继续走弱，内需仍然疲弱，另外虚假贸易将继续受到前期政策的抑制，高同比增速只是季节性错位造成的表面现象。预计出口同比增速为-8.3%，进口同比增速为10.5%，贸易差额为350亿美元。
中国商务部长高虎城此前表示，通常来看人民币贬值或升值只要不超过10%，对贸易的影响微乎其微，不认为近期人民币汇率波动会对贸易产生影响。他并预计，今年中国消费仍会延续快速增长趋势。
中国商务部此前公布数据显示，1月份中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）；在FDI结构上，外商投资行业结构进一步优化，西部地区引资明显增长。（完）
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)
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